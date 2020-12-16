Появились сказочные фото последствий ледяного дождя в Харькове

В Харькове зафиксировали ледяной дождь. Последствия довольно редкого явления показал известный инженер-синоптик регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook. Их синоптик сделал прямо у себя во дворе (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Последствия замерзающего дождя (freezing rain) в Харькове сегодня утром, 15 декабря. Все фото сделал у себя во дворе. На метеостанции города диаметр гололеда составляет 8 мм", – написал он.

В последние несколько дней Украину накрыли ледяные дожди. Из-за этого на дорогах и тротуарах быстро образовался гололед. Непогода наделала много бед.

К примеру, в Киеве вечером 10 декабря из-за неблагоприятных погодных условий образовались масштабные пробки. Полиция Киевщины отчиталась, что за сутки зафиксировала около 600 дорожно-транспортных происшествий.

Только за этот день в столице из-за гололеда травмировались 163 человека (150 взрослых и 13 детей), часть из них госпитализировали.

В сети показали много видео из покрытого льдом Киева. На них видно, как горожане справлялись с непогодой.

В селе Мила Киево-Святошинского района местный житель решил воспользоваться гололедом и устроил игру в хоккей.

А школьница из Киева Мария, 40 раз упала на Андреевском спуске в гололед, стала звездой иноСМИ. Видео ее многократных попыток встать на ноги на скользком тротуаре опубликовали многие зарубежные медиа, в частности американская телерадиосеть CBS и крупнейшая немецкая газета Bild. Во время падений девочка не пострадала, только слегка ушибла колено.

Ранее OBOZREVATEL обнародовал фотографии цветов, покрытых льдом после ледяного дождя. Многочисленными фото делились в соцсети жители Киева.