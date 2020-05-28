Аномальная погода в Украине, когда после зимы без снега в апреле выпал град, связанна с нарушением атмосферных процессов той или иной местности. Они в свою очередь вызваны изменением климата.

Об этом рассказал синоптик Николай Кульбида в интервью "РБК Украина". По его словам, погода в мае не является аномальной, последние 30 лет она почти не меняется. Для этого месяца характерны даже заморозки.

"Температурный режим в этом месяце остался таким же, как был 30 лет назад. Однако температура воздуха в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, повысилась на полтора-два градуса. Для мая как раз характерны похолодания, даже заморозки, и тому подобное. Это все сохраняется", – отметил он.

По его словам, аномально теплая зима – результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет – это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает, отметил синоптик.

По его словам, во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших.

"Что касается потепления, то оно наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины. Относительно средиземноморских стран, эти изменения не столь заметны. Но там хранится тот климат, который был ранее: он как был летом засушливым, так и остается", – сказал Кульбида.

Синоптик добавил, что одновременно южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату или даже греческому. "То есть заметное повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет", – добавил Кульбида.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплой июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.