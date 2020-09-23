Синоптик обрадовала теплым прогнозом погоды в Украине на четверг

Карина Бондаренко Общество 12:54, 23.09.2020 Обновлено: 13:11, 23.09.2020

В Украине в четверг, 24 сентября, будет преобладать солнечная ясная погода. Практически на всей территории страны будет сухо.

Кроме того, ожидается повышенное атмосферное давление, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дождь доберется только до западных областей Украины. Небольшой ветер будет юго-восточного направления.

Температура воздуха ночью +7 +12 градусов, на юге +12 +16 градусов, днем ​​ожидается +22 +27 градусов.

"В Киеве пока все без изменений – сухо, солнечно и тепло, до +25 +26 градусов. Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье", – отметила Диденко.

Прогноз погоды в Украине.
Наталья Диденко в Facebook
Синоптик уточнила прогноз на четверг.
Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине сезон отпусков подходит к концу, но на зарубежных курортах солнечная и теплая погода еще продлится. В октябре можно будет отправиться за границу, чтобы отдохнуть по-летнему.

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