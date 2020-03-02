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2 марта • обновлено в 11:23
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Синоптик назвал "бонусы" аномально теплой зимы-2020 в Украине

1.9т
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Необычайно теплая зима в 2020 году стала так называемым бонусом для будущего урожая в Украине, так как состояние озимых на конец осени было плачевное.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook синоптик Виталий Пострыгань. "За счет отдельных периодов продуктивных осадков на фоне с достаточно высоких температур воздуха в декабре, на полях появились дополнительные всходы, то есть исчезла значительная изреженность и пятнистость посевов. Резких колебаний температуры и низких температур, которые представляют опасность для всех зимующих культур, не было. Минимальная температура воздуха ниже -11° не опускалась, а на глубине узла кущения – ниже -8°", – пояснил он.

Теплая зима в Украине

Теплая зима в Украине

Иллюстрация

По его словам, перезимовка всех культур прошла вполне удовлетворительно.

Правда, пишет Пострыгань, при такой погоде главной проблемой является развитие вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, которые чрезвычайно быстро приспосабливаются к таким погодным условиям, быстро перемещаются и заселяют все большие территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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