Во вторник, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками.

Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки только в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области. А вот в большинстве областей в течение дня будет преобладать уже сухая погода.

Синоптик заверила, что буря в Украине утихнет

"Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще зацепится пальчиком наших восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер", – подчеркнула синоптик.

Так, ближайшей ночью сильный ветер еще побушует, однако днем 25 февраля начнет стихать. В то же время в дневные часы на востоке и западе местами он будет достигать порывов 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник составит +3...+9°.

Погода в Украине 25 февраля Facebook/Наталья Диденко

В Киеве 25 февраля существенные осадки тоже маловероятны, ветер, который в понедельник днем и ближайшей ночью еще будет сильным, уже завтра ослабнет до порывистого. Ночью столбики термометров покажут 0...+2°, днем до +5°.

"В среду в Украине ожидается ощутимое потепление до +6...+14°. А пока держимся крепко за себя и друг за друга, в Украине – сильный штормовой ветер", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 февраля резко ухудшились погодные условия, по всей стране свирепствует сильный ветер, льет дождь и иногда сыплет снег.

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