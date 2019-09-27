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27 сентября • обновлено в 18:51
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Синоптик дала теплый прогноз по Украине на выходные

4.9т Читать материал на украинском

На территории Украины в выходные дни, 28 и 29 сентября, ожидается ощутимое потепление, а также дожди и туманы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, днем 28 сентября будет +15... +20 градусов, 29 сентября — до +18... +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже.

В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Синоптик дала теплый прогноз по Украине на выходные

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Новости
Температура пошла вверх: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям, в течение дня дожди пройдут от запада к востоку, также затронут север, юг и центр.

В Киеве 28 сентября осадков не ожидается, около +17 градусов. 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Давно заметил,температура воздуха на Украине стала одной из популярных новостей.К чему бы это,а?
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