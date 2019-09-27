Синоптик дала теплый прогноз по Украине на выходные

На территории Украины в выходные дни, 28 и 29 сентября, ожидается ощутимое потепление, а также дожди и туманы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, днем 28 сентября будет +15... +20 градусов, 29 сентября — до +18... +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже.

В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Осенняя погода 24 канал

В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям, в течение дня дожди пройдут от запада к востоку, также затронут север, юг и центр.

В Киеве 28 сентября осадков не ожидается, около +17 градусов. 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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