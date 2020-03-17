Синоптик дала теплый и солнечный прогноз погоды по Украине

В среду, 18 марта, в Украине ожидается ясная погода – во всех областях будет светить солнце, будет сухо и относительно тепло.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она поделилась прогнозом для тех, кто не пренебрегает элементарными цивилизационными правилам в условиях карантина: сидит дома, вынужден идти на работу или выходит на улицу только в необходимых делах.

По ее словам, столбики термометров в течение дня будут показывать +8 ... +12, а на западе даже + 10 ... + 15 градусов.

18 марта в Украине будет солнечно и тепло

В Киеве среда тоже обещает быть солнечной и теплой – будет до +10 градусов. Тогда как на следующий день, 19 марта, столбики термометров "прыгнут" до +15 градусов.

Правда, в ближайшие выходные не только в столице, но и по всей Украине существенно похолодает и даже возможен мокрый снег. О том, где и когда именно, синоптик пообещала рассказать в следующих прогнозах.

Карта погоды в Украине 18 марта Facebook/Наталья Диденко

"А нам пока – удерживать физическое и психологическое равновесие, жить онлайн в прямом смысле слова, а именно, слышать живых людей, читать живые книги, смотреть хорошие фильмы, изучать новые рецепты куличей, начать генеральную уборку, уважать врачей и других людей, которые вынуждены каждый день в этих условиях неизвестно как ходить на работу, не дать себя заразить вирусом, который просачивается из экранов, вирусом лицемерия, обмана, позы и популизма", – посоветовала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, в ближайшие дни погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому в большинстве будет солнечно, сухо и не столь ветрено.

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