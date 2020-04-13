Погода в Украине в ближайшие дни существенно ухудшится – в направлении страны приближается холодный атмосферный фронт.

Об этом предупредила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. В частности, завтра, 14 апреля, в северных и западных областях Украины, а также в Винницкой области температура воздуха резко упадет до +4..+ 9 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается +10..+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области.

Снижение температуры воздуха 15 апреля охватит всю Украину.

Наталья Диденко \ Telegram

Кроме того, холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и, из-за существенного похолодания, местами мокрый снег.

"Фронт перемещаться в течение суток с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там – без существенных осадков. Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый", – отметила синоптик.

Прогноз погоды по Украине politeka.net

В Киеве 14 апреля также ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5..+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега. Ветер в столице завтра изменится на северо-западный, ближайшей ночью он еще будет сильным, завтра днем стихнет, а 15 апреля вновь разгуляется.

В ночь на 15 возможные заморозки 1-3 градуса, днем холодная погода еще удержится.

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Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.