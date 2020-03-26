В пятницу, 27 марта, в Украине будет теплая солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до +10 +16 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог отметила, что ветер будет умеренным, но на юге и востоке страны местами ожидается до 15-18 м/с.

Погода в Украине

В Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а днем ​​потеплеет до +14 градусов.

"Ночи еще холодные и солнце не успевает пока хорошо прогревать окружающую среду, поберегите себя, бросьте в сумку шарфик и тонкую шапку", – предупредила Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье, 28-29 марта ожидается тепло в течение дня +10+17 градусов. Немного похолодает только 30-31 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым и теплой погоды придется подождать.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!