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26 марта • обновлено в 17:59
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Синоптик дала прогноз погоды до конца марта в Украине

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В пятницу, 27 марта, в Украине будет теплая солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до +10 +16 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог отметила, что ветер будет умеренным, но на юге и востоке страны местами ожидается до 15-18 м/с.

Погода в Украине

Погода в Украине

В Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а днем ​​потеплеет до +14 градусов.

"Ночи еще холодные и солнце не успевает пока хорошо прогревать окружающую среду, поберегите себя, бросьте в сумку шарфик и тонкую шапку", – предупредила Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье, 28-29 марта ожидается тепло в течение дня +10+17 градусов. Немного похолодает только 30-31 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым и теплой погоды придется подождать.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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