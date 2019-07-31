Синоптик дала прогноз по Украине на первый день августа

В четверг, в первый день августа, на территории Украины ожидается солнечная погода и небольшое похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня предполагается +22 +26 градусов, на Черниговщине, в Харьковской и Сумской областях +17 +22 градуса, только на юге и на Закарпатье теплее, +25 +29 градусов.

По ее прогнозу, дождей 1 августа почти не будет, только в Карпатах, также увеличится облачность с влажностью на севере Украины.

Летняя погода 24 канал

В Киеве август начнется свежей погодой: в столице предполагается +20 +22 градуса, дождь будет чередоваться с солнцем.

Порывистый ветер утихнет, в дальнейшем незначительное потепление до +25 градусов будет чередоваться с небольшими похолоданиями до +22 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на август: этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

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