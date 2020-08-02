Синоптик дала прогноз на начало недели в Украине: погода будет "конфеткой"

В Украине в понедельник, 3 августа, на большей части территории ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, которую будет предопределять антициклон Claws.

Осадки, хотя и очень незначительные, предусматриваются только местами в центре и на севере. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет – канхветка!" – шутливо подчеркнула она.

Погоду в Украине 3 августа будет предопределять антициклон Claws (Facebook Наталья Диденко)

По ее словам, днем в понедельник определенные очаги влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в центре и на севере Украины, но осадков не будет.

Температура днем 3 августа будет колебаться в комфортных пределах – воздух прогреется до +22... +28 градусов.

В Киеве начало недели тоже порадует прекрасным синоптическим днем без осадков и с +24... +26.

Карта погоды в Украине 3 августа (Facebook Наталья Диденко)

Вместе с тем уже со вторника, подчеркнула синоптик, лето одумается и температура воздуха начнет ощутимо бежать вверх. Так, с 4 августа и до конца недели в большинстве областей ожидается жара +26... +31 градус, только 5 августе немного похолодает в западной части Украины.

"В понедельник – день элегантной погоды: не холодно, не жарко, можно гулять на улице после работы долго", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2020 года в Украине будет жаркая погода – ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.