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4 июня • обновлено в 13:20
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Синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды по Украине. Карты

3.4т
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В Украине в пятницу, 5 июня, наконец потеплеет, однако в некоторых областях все еще будут идти дожди, местами даже с грозами.

Настоящую летнюю жару украинцы почувствуют уже со следующей недели. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Лето уже пудрит носик перед выходом из вагона. Еще немного кокетничает, но столбики термометров неуклонно идут вверх", – написала она.

В Украине потеплеет, но будут идти дожди

В Украине потеплеет, но будут идти дожди

По словам синоптика, температура воздуха в Украине 5 июня достигнет +20...+24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26. В то же время в Сумской и Харьковской областях будет немного прохладнее +17...+22 градуса.

Ветер будет дуть с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного.

Карта погоды в Украине

Карта погоды в Украине

Facebook/Наталья Диденко

В эту пятницу дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях страны, а также в центре, местами на западе и в Харьковской области. В других регионах будет без существенных осадков.

В Киеве 5 июня ожидаются грозовые дожди и юго-западный, порывистый ветер. Ближайшей ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов, а днем в столице потеплеет до +22...+24.

Карта погоды в Украине

Карта погоды в Украине

Facebook/Наталья Диденко

Уже с 6 июня тепло будет "раскручиваться" дальше и украинцы ощутят настоящее лето. Например, на Троицу, 7 июня, в стране ожидается +23...+28 градусов, на юге и востоке местами даже до +30.

По прогнозам Диденко, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях будут лить дожди, ожидается низкая температура воздуха.

"Этот прогноз для западной части Украины должен привлечь особое внимание жителей района вокруг Карпат, Закарпатья и соответствующих служб. Ведь там уже наблюдается подъем уровней воды в реках, а почти непрерывные дожди, которые ожидаются на следующей неделе, могут существенно осложнить ситуацию", – предупредила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По прогнозам большинства синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине с 5 июня. В целом средняя температура в первый месяц лета ожидается на уровне +18...+22 градусов. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

  • Правда, народный синоптик Леонид Горбань отметил, что во второй декаде июня в Украине установится настоящая летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать +34.

  • Впрочем, несмотря на тепло, регионы предупреждают о высокой вероятности постоянных ливней и гроз.

  • В воскресенье же, 7 июня, когда православные христиане отмечают праздник Троицы, в Украине будет по-настоящему летняя погода.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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