Синоптик дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине

В Украине во второй половине марта ожидается улучшение погодных условий.

Об этом "Фактам" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

"Осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура", – рассказал синоптик.

Весна в Украине

По его словам, потепление начнется в третьей декаде месяца.

"Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки в этот период ожидаются небольшие", – добавил Деркач.

Напомним, что мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

Также синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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