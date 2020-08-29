Синоптик дал прогноз погоды в Украине на сентябрь

В Украине в первой половине сентября ожидается теплая погода, однако периодически возможны небольшие дожди.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью "Фактам", в конце августа столбики термометра еще будут показывать 29-31 градус тепла.

"Небольшие дожди в сентябре возможны: 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа. В первой половине месяца днем будет 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16 – 24 выше нуля. По ночам ожидается плюс 8−17", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, по данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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