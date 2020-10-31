Синоптик дал прогноз погоды в Украине на ноябрь и декабрь

Народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.

Об этом Горбань рассказал в комментарии OBOZREVATEL. В первую неделю днем будет до +6-11 градусов. Затем температура опустится до +7-9 тепла. А уже после 10 ноября будет +5-7, после 20-го числа до +6.

А вот ночью появятся первые заморозки – до -2-4 градусов мороза.

А вот первые дни декабря будут чуть прохладнее – до +4-6 тепла. После 5 декабря будет холодать и температура начнет опускаться до +1 и -2 мороза. Потеплеет к 14 декабря, тут градусники покажут +4-6 тепла. А вот с 16 декабря вновь зима возьмет свое. Сначала температура опустится до 0 градусов, а с 18 по 20 декабря – до -1-7 мороза.

"С 21 декабря вновь будет -1-2 ниже ноля, потом ударят морозы до -1...-7. Ну а Новый год мы встретим с плюсовой температурой: 29 декабря будет +1, а 31-го даже до +3", – уточнил Горбань.

В конце и середине декабря народный синоптик обещает дождь со снегом, но лишь в отдельные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в субботу, 31 октября, украинские Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до -4 градусов.