В ближайшие дни погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому в большинстве будет солнечно, сухо и не столь ветрено.

В то же время ночью все же будут преобладать заморозки. Таким прогнозом по стране до конца недели поделился на своей странице в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань.

По его словам, солнечная энергия и циркуляция в атмосфере, то есть то, откуда поступает воздушная масса, являются основными факторами, которые обусловливают погоду.

Вторая половина марта не будет такой комфортной по погоде, как ее начало

"Классическим примером является погода в минувшие выходные, когда воздух поступал с северных широт, поэтому температурный фон резко снизился и с майского вернулся к своей климатической норме... Однако, погода взяла курс на потепление", – написал метеоролог.

Поэтому в ближайшие дни ясная погода будет способствовать солнечному прогреву днем до +10... +15, и ночному дополнительному выхолаживанию до 3-х градусов мороза и 2° тепла.

"К выходным опять похолодает, а значит, рассчитывать на наступление тепла пока не приходится, и вторая половина марта не будет такой комфортной, как ее начало", – заметил Пострыгань.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптикини Натальи Диденко, во вторник, 17 марта, на смену морозной и ветреной погоде в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня + 5 ... + 9, а на западе даже +7 ... + 12 градусов.

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