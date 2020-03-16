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16 марта • обновлено в 14:54
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Синоптик дал прогноз погоды до конца недели по Украине

1.4т
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В ближайшие дни погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому в большинстве будет солнечно, сухо и не столь ветрено.

В то же время ночью все же будут преобладать заморозки. Таким прогнозом по стране до конца недели поделился на своей странице в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань.

По его словам, солнечная энергия и циркуляция в атмосфере, то есть то, откуда поступает воздушная масса, являются основными факторами, которые обусловливают погоду.

Вторая половина марта не будет такой комфортной по погоде, как ее начало

Вторая половина марта не будет такой комфортной по погоде, как ее начало

"Классическим примером является погода в минувшие выходные, когда воздух поступал с северных широт, поэтому температурный фон резко снизился и с майского вернулся к своей климатической норме... Однако, погода взяла курс на потепление", – написал метеоролог.

Поэтому в ближайшие дни ясная погода будет способствовать солнечному прогреву днем до +10... +15, и ночному дополнительному выхолаживанию до 3-х градусов мороза и 2° тепла.

"К выходным опять похолодает, а значит, рассчитывать на наступление тепла пока не приходится, и вторая половина марта не будет такой комфортной, как ее начало", – заметил Пострыгань.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптикини Натальи Диденко, во вторник, 17 марта, на смену морозной и ветреной погоде в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня + 5 ... + 9, а на западе даже +7 ... + 12 градусов.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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