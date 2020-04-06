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6 апреля • обновлено в 16:38
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Синоптик дал неоднозначный прогноз погоды до конца недели по Украине

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В Украине в ближайшие дни будет наблюдаться тепла апрельская погода, и такая синоптическая ситуация не изменится до выходных.

Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, антициклон обеспечит погожие дни, но в то же время украинцев ждут ночные заморозки.

Правда, будут удерживаться и большие суточные колебания температуры: от 0-2° мороза ночью до 15-17° тепла днем. Тогда как в ближайшие выходные прохождение холодного фронта по северных широтах отзовется и небольшим похолоданием в некоторых областях страны.

До +17 и заморозки: cиноптик дал неоднозначный прогноз погоды до конца недели по Украине

"Решение городских властей по завершению отопительного сезона совпадает с погодными процессами. Именно с 7 апреля средний температурный фон приблизится и немного превысит +8°. В дальнейшем лишь отдельные прохладные ночи, иногда со слабыми заморозками, будут напоминать, что апрельское тепло неустойчивое", – пояснил Постригань.

Он подчеркнул, что при нынешней синоптической ситуации, вероятность заморозков в регионе, хотя и не столь интенсивных, существует до середины апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Украине в апреле ожидается достаточно теплая погода. Количество прогнозируемых осадков находится в пределах средних многолетних значений.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода синоптик
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