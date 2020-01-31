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31 января • обновлено в 18:10
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Синоптик дал аномальный прогноз на весну и лето в Украине

5.3т
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До середины марта в Украине будут держаться морозы, временами даже сильные, а потеплеет в стране лишь в конце апреля.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Новое время". Май же в Украине будет жарким.

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"Погода в апреле холодная и сырая, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", – рассказал синоптик.

Лето в 2020 году будет дождливым и прохладным.

"Два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей", – рассказал Горбань.

Синоптик дал аномальный прогноз на весну и лето в Украине

Синоптик дал аномальный прогноз на весну и лето в Украине

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине. Месяц будет аномальным.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
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