''Синоптический мед'': появился уточненный прогноз погоды по Украине

В Украине 29 октября ожидается теплая погода, температура воздуха в большинстве областей будет +15 +22 градуса.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, на крайнем севере, в северных районах Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, + 10 + 16 градусов.

По ее прогнозу, теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней.

"У нас - синоптический мед. В Киеве понедельник ожидается теплым до + 16 + 19 градусов. Хотя и набегут облака, или где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки - вряд ли", - добавила Диденко.

По ее словам, 30 октября будет также теплым, "поэтому фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, когда закончится "бабье лето" и начнет холодать.