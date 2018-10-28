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''Синоптический мед'': появился уточненный прогноз погоды по Украине

2.6тЧитать материал на украинском

В Украине 29 октября ожидается теплая погода, температура воздуха в большинстве областей будет +15 +22 градуса.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, на крайнем севере, в северных районах Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, + 10 + 16 градусов.

По ее прогнозу, теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней.

"У нас - синоптический мед. В Киеве понедельник ожидается теплым до + 16 + 19 градусов. Хотя и набегут облака, или где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки - вряд ли", - добавила Диденко.

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По ее словам, 30 октября будет также теплым, "поэтому фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, когда закончится "бабье лето" и начнет холодать.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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