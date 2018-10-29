''Идиллия'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине во вторник, 30 октября, ожидается сухая теплая погода. Температура воздуха достигнет +20 градусов.

"Если вы видите карту, то видно, что вокруг Украины бушуют циклоны, фронты, штормовые ветры, дожди и даже снег в, например, Испании, Италии и Германии. А у нас - синоптическая идиллия", - написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник везде без осадков, температура воздуха +13…+18 градусов, на юге, юго-востоке и в центре до +20 градусов. В северных районах и на северо-востоке +10…+12 градусов", - добавила она.

В Киеве ожидается сухая погода, около 14 градусов тепла. В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается незначительное похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли климатические аномалии и предупредили о теплой зиме.