 "Синоптическая благодать": появился уточненный прогноз по Украине 

В Украине 31 октября ожидается теплая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +18 градусов, на юге и на западе +17 +21.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в областях наблюдается "синоптическая благодать".
Прохладнее будет только на юго-востоке, в Харьковской и Сумской областях, на части Черниговщины и Луганщины, +10 +12 градусов.
В восточных областях усилится юго-восточный ветер до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду.
По прогнозу Диденко, дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере. В общем - без существенных осадков, из метеорологических явлений - туманы и дымки.
В Киеве 31 октября будет облачно, сыро и тепло.Туман, возможен небольшой дождь, дневная температура воздуха около +15 градусов.
"Ближайший первый явно некомфортный день - 4 ноября, с похолоданием и дождем. А пока - осенний покой и метеорологическая благодать", - добавила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие недели в Украине сохранится теплая погода с небольшими дождями, первые заморозки с мокрым снегом ожидаются в ноябре.
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