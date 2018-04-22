Синод сделал заявление по автокефалии в Украине: в УПЦ все объяснили

Священный Синод под председательством Вселенского Патриарха Варфоломея рассмотрел вопрос относительно автокефалии для Украины. В Украинской Православной Церкви оперативно отреагировали на эту информацию.

Так, 22 апреля на сайте Вселенского Патриархата появилось сообщение о том, что 19 и 20 апреля состоялись заседания относительно украинского вопроса.

"Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения", - говорится в тексте.

В частности, Патриархат ознакомился с церковной ситуацией в Украине, "получив ходатайство об автокефалии от церковных и гражданских лиц, представляющих миллионы православных украинцев".

Пресс-служба Патриархата отметила, что в итоге было принято решение тесно обсудить и скоординировать действия по данному вопросу с другими православными церквями.

В свою очередь, в Украинской Православной Церкви пояснили информацию от Вселенского Патриархата относительно единой поместной церкви в Украине.

Так, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebookнаписал: "Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало; (он) будет согласовывать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями".

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Рада приняла историческое решение относительно Единой Поместной церкви в Украине.