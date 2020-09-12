"Синдром понедельника": полтора -два месяца мы можем замечать после каждых выходных "эмоциональный откат". Ребёнку после выходных с семьей может быть сложнее "отделиться" от родителей, может быть больше сопротивления, тревоги, капризов.

нужно продумать, проговорить - последовательность действий утром понедельника, заранее подготовить одежду, собрать рюкзак. (Привычка ещё не сформирована), оставить чуть больше времени на сборы. Продумать вместе ритуалы прощаний. Возможно, помечтать о том, что ребёнок будет делать завтра после школы.

В школах сейчас не обязательна школьная форма. Но какая-то деталь - значок, галстук, герб, нашитый на пиджак или кофту, пояс - любой знак отличия и принадлежности - помогает укорениться в этом сообществе. Сразу чувствовать себя частью группы. А ещё - когда ребёнок его надевает и снимает - помогает переместиться между пространствами "дом - школа". Если этого нет в школе, можно придумать - свой значок, шарфик и т.п.

Мы ж заметили, что дети очень устают - сейчас им нужно будет больше времени на отдых. Больше переключения. Младшешкольники, приходя из школы, могут вдруг начинать играть теми игрушками и играми, в которые играли малышами, смотреть те мультфильмы, которые любили раньше. могут "превращаться" в капризуль - 3-4-5 летних деток, и этот временный регресс нормален.

Идеально после школы дать детям любого возраста - спать, бегать, играть - дать возможность сделать "выдох".

Первоклассники, которые не ходили садик или те, младшеклассники, у кого в классе нет знакомых - могут ощущать себя более тревожно. Пока ребенок не почувствует себя укоренено, в безопасности - его фокус будет точно не на получении знаний. Он и в классе будет возвращаться к тем занятиям, которые для него привычны - напоминают о времени устойчивости и стабильности - (ребенку 6-летке, который вообще склонен играть по своим правилам, свойственно сказать - так, " стоп эта ваша скучная игра, я буду играть в свою". И выйти из учебного процесса) Но - прятание под парту и игры во время урока, частые походы в туалет или "попить воды" - это не просто игра - это попытка снять напряжение и тревогу. Для шестилетки - это ещё условный вариант нормы. У ребёнка после 7 лет - это сигнал - поиска безопасности. И взрослым важно быть к этому внимательными.

Первые школьные месяцы - формирование "эмоционального фона", пространства обучения. Мы в любом возрасте склонны избегать занятий, компаний, действий - где ощущаем дискомфорт, где нам небезопасно и неприятно, и есть угроза для нашей самооценки.

И обратный процесс - мы хотим повторить контакт с тем, что приносит нам удовольствие, комфорт (дофамин, энергию). Избегание одного действия, которое не получается, которое вызывает негативные эмоции - генерализуется, распространяется на очень многие. И важно наблюдать за тем - чего избегаем мы, и чего избегают наши дети. Возможно, мы сможем разделить сложные задачи на маленькие шажочки. Стимулировать хоть маленькое действие, но совершать его.

Идеально - хотя бы для первоклашек - каждый день завершать каким-то общим ритуалом, отмечанием того, что было у каждого ученика сегодня прекрасно. Уверена, что у каждого есть, что отметить. Ребёнку важно выходить из школы с ощущением - у меня сегодня был прогресс.

Немного терапевтического волшебства для учителей и родителей:

"Волшебная палочка" - снимающая чары забвения. Ребёнок тревожится, что что-то забыл, что не справится, что может ошибиться. Игра - чудесный способ "охладить" миндалевидное тело, создать пространство безопасности. Если к ребенку младшей школы обращаться, дотрагиваясь или направляя "волшебную палочку" (не обязательно покупать, можно взять фломастер, обмотать фольгой указку) - снимая "чары забвения", если он говорит тихо или громко - повышая-понижая громкость голоса, "дотрагиваться" волшебной силой знаний математики - ребёнок, действительно, "расколдуется".

Если дети носят маски, если в классе душно, если дети испытывают тревогу - на перемене можно предложить им игру в мыльные пузыри. Делая выдох длиннее вдоха - мы активируем парасимпатическую нервную систему, успокаиваемся, восстанавливаем дыхание. Ну и это радостно.

Всю первую неделю - каждый день, я в кармашек рюкзака вкладывала дочке письма. Каждый день писала все больше строк и добавляя все больше письменных букв. это давало возможность дочке почувствовать контакт со мной, настраивало на учебу и усложнение задачи (она сама просила писать письма все большего объема). На следующей неделе буду писать письма через день. И через неделю, думаю, перестану.

Юла или волчок. Люблю их. У меня есть коллекция волчков. Когда мы запускаем волчок и наблюдаем за ним - это одна из простейших "практик внимательности". Помогает и расслабиться, и сконцентрироваться, и учиться регулировать силу воздействия. Ну и метафора чудесная - равновесия в движении. И ощущения - "я сам запускаю процесс"

Находка - Браслет - конструктор LEGO. есть варианты и для мальчиков. Мы подарили дочке несколько наборов. Она перед школой сама составляет новый "узор дня". И на переменах - если ограничено движение (бегание) - можно предложить движение "внутреннее", "доступные изменения".

Ручка - с прозрачным блоком и глиттерами. Можно взмахнуть ручкой и глиттеры будут красиво перемешиваться и опускаться. Наблюдение за глиттерами - "детская медитация". Возможность расслабления перед новой концентрацией.

Браслетик с с бусинами - я научила дочку - когда нужно успокоиться (дать себе поддержку) - перебирать пальчиками бусинки и, прикасаясь к каждой, говорить слово - состояние, которое сейчас важно - спокойствие, радость, внимание и проч.

Игрушка - брелок - "для жмакания", который можно прикрепить к рюкзаку. Детям - кинестетикам, которым важно иметь много тактильных контактов, которым нужны обнимания, прикосновения, которые реагируют на любые воздействия - действиями, телом - нужно предложить что-то, что могло бы "оттянуть" на себя напряжение. Дети любят сжимать в руке такие шары и игрушки.

Цвет - да, он важен. Я специально подбирала не красный- оранжевый - стимулирующие, а больше расслабляющие цвета.

Все, что на фотографии - куплено в магазинах, есть в свободном доступе

Пусть адаптация детей и взрослых проходит легко.

Добрых взрослений