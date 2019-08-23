"Символ победы!" Как украинцы отмечают День Государственного флага

В пятницу, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага. Политики и чиновники поздравляли украинцев с праздником, отмечая важность флага как национального символа.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ярко отпраздновать День Государственного флага перед Днем Независимости.

"Что я чувствую, когда вижу сине-желтый флаг? Гордость за страну и украинцев. Уверенность в нашей несокрушимости. Радуюсь победам и грущу из-за потери. Два цвета – множество искренних эмоций. С Днем Государственного флага Украины!" – написал в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко также поздравил украинцев с праздником.

"Наш лучший! Потому что он родной! С Днем Государственного флага, дорогие украинцы! Слава Украине!" – написал он в сети.

Народный депутат 8-го созыв Борислав Береза в Facebook отметил, что украинский флаг сине-желтого цвета, но иногда он от крови становится красно-черным.

Флаг Украины

"Это не преувеличение. За последние годы флаг Украины стал символом борьбы и победы, символом несокрушимости духа наших военных и нашего общества. И я надеюсь, что когда наш флаг вновь будет развеваться над Донецком и Луганском, над Симферополем и Севастополем, то больше никогда не появится животное, которое будет пытаться снять его", – написал политик.

Береза подчеркнул, что наш сине-желтый флаг раздражает врагов Украины: "И наш флаг обязательно станет знаменем Победы. Поздравляю с праздником, друзья! С Днем Государственного флага Украины!".

Нардеп Ирина Геращенко вспомнила, как брала с собой на Донбасс национальный символ.

"Мы никогда не забудем, что за украинский флаг убили молодого Степана Чубенко, Владимира Рыбака, что за флаг над своим домом Владимира Балуха оккупанты бросили за решетку. Флаг, с которым идут в бой за Украину. Флаг, делает нас сильнее. Флаг, который гордо реет в каждом освобожденном от российских оккупантов городе и селе", – написала она в Facebook.

Ирина Геращенко на Донбассе Facebook

Также нардеп, командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош поздравил с Днем Государственного флага.

"Сине-желтый флаг – символ государственности и Соборности Украины. Сине-желтый флаг – символ несокрушимости духа и жертвенности украинского народа. Сине-желтый флаг – символ Победы!" – поделился он.

Новоизбранный нардеп, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в Twitter написал: "Поздравляю всех нас с Днем Государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь!".

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уверен, что флаг Украины будет развиваться над Крымом и Донбассом.

"Уверен, что этот флаг будет реять над оккупированным Крымом и Донбассом. С праздником! Все будет Украина и победа за нами! Знаю, верю, уверен!" – отметил он в Facebook.

Украинская писательница Лариса Ницой сообщила, что ее семья подготовилась к празднику, подняв на флагшток украинский флаг.

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