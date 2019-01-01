''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

Во вторник, 1 января, в Украине празднуют 110-летие со дня рождения проводника ОУН-УПА [Организации Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Армии] Степана Бандеры.

Традиционно в этот день националистических организации чтят память украинского политического деятеля факельными шествиями в разных городах. Тем временем украинцы активно вспоминают о Бандере и его идеях в социальных сетях.

В частности, директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в Facebook отметил, что сейчас в Украине нет ни одной серьезной биографии Бандеры.

"Бандера — символ, который пробуждает бурные эмоции (лютую ненависть или безграничное восхищение), которые не дают спокойно проанализировать его жизнь и наследство. Он стал им еще при жизни и сумел достойно нести это бремя до гибели. Поэтому остается им после смерти. Символом борьбы украинцев за свободу, которую ненавидят, либо восхищаются им", — написал он.

Также украинцы активно публикуют изображения с цитатами Бандеры, отмечая, что он был великой фигурой в истории государства, которую даже спустя столетие боятся и ненавидят враги Украины.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук.

Он родился 1 января 1909 в Старом Угринове ( Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия).

Бандера является одним из авторов Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года его поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года — в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене. Его осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры является официальным праздником в Украине согласно решению Верховной Рады от 18 декабря. Также ранее в России закатили скандал из-за решения вернуть Бандере звание Героя Украины.