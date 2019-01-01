МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

395Читать материал на украинском

Во вторник, 1 января, в Украине празднуют 110-летие со дня рождения проводника ОУН-УПА [Организации Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Армии] Степана Бандеры.

Традиционно в этот день националистических организации чтят память украинского политического деятеля факельными шествиями в разных городах. Тем временем украинцы активно вспоминают о Бандере и его идеях в социальных сетях.

В частности, директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в Facebook отметил, что сейчас в Украине нет ни одной серьезной биографии Бандеры.

''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

"Бандера — символ, который пробуждает бурные эмоции (лютую ненависть или безграничное восхищение), которые не дают спокойно проанализировать его жизнь и наследство. Он стал им еще при жизни и сумел достойно нести это бремя до гибели. Поэтому остается им после смерти. Символом борьбы украинцев за свободу, которую ненавидят, либо восхищаются им", — написал он.

Новости
''Бандит и гнусный персонаж'': МИД России разозлился из-за дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

Также украинцы активно публикуют изображения с цитатами Бандеры, отмечая, что он был великой фигурой в истории государства, которую даже спустя столетие боятся и ненавидят враги Украины.

''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры
''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук.

Он родился 1 января 1909 в Старом Угринове ( Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия).

''Символ борьбы за свободу!'' Украинцы празднуют юбилей со дня рождения Бандеры

Бандера является одним из авторов Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года его поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года — в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене. Его осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры является официальным праздником в Украине согласно решению Верховной Рады от 18 декабря. Также ранее в России закатили скандал из-за решения вернуть Бандере звание Героя Украины.

Персона
Степан Бандера
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
4
Смешно
1
Интересно
15
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги