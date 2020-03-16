Коронавирус у детей: появились неожиданные результаты исследования

Большинство типичных для взрослых симптомов нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

Дети в целом реже болеют COVID-19, однако РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях, передает nplus1.ru со ссылкой на Nature Medicine.

Соответствующее исследование провели сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу (Китай). Они обработали сведения о 745 детях и 3 тысячах 174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в двухнедельный период до обращения к врачу.

COVID-19 у детей: ученые провели исследование RFI

У некоторых детей не было обычных симптомов острых респираторных заболеваний. Например, у троих не было лихорадки (у всех при госпитализации температура тела не превышала 39 градусов Цельсия), у пятерых – кашля, а насморк наблюдался только у двоих.

Наиболее частые симптомы COVID-19 у взрослых – головная боль, мышечная слабость, рвота, тошнота и дезориентация – у детей не наблюдались. Также компьютерная томография легких не выявила однозначных признаков пневмонии.

По имеющимся данным, большинство случаев заражения коронавирусом выявлено у взрослых. Последние исследования позволяют предположить, что многие случаи коронавирусной инфекции среди наиболее молодого населения не диагностировали из-за нетипичной клинической картины.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в столице Франции Париже произошли столкновения и задержания на акции протеста "желтых жилетов", вышедших на улицы вопреки запрету на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

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