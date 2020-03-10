Симптомы коронавируса появляются через пять дней – ученые

Симптомы инфицирования коронавирусом COVID-19 появляются у заболевших уже через пять дней.

К такому выводу пришли ученые, передает Euronews. Таким образом, карантин в 14 дней является довольно разумным решением.

Инкубационный период является более длительным, нежели у типичных простудных заболеваний. У 2,5% инфицированных симптомы проявились в течение 2,2 дней, а у 97,5% в течение 11,5 дней.

Согласно данным ученых, лишь у 101 человека из 10 тысяч, помещенных на 14-дневный карантин, симптомы могут развиться после окончания обсервации.

Симптомы коронавируса появляются через пять дней РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, новые симптомы коронавируса COVID-19 обнаружили ученые из Сингапура. Заболевание может маскироваться под лихорадку денге.

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