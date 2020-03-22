Во время борьбы с эпидемий очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться.

Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По ссылке каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины.

Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции.

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