200 тыс. человек в неделю: в Минздраве сделали важное уточнение по коронавирусу

В течение эпидемического сезона в Украине еженедельно регистрируют более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, при том что их симптомы схожи с коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины. "Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", – подчеркнули эксперты.

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Пресс-служба отметила, что среди общих симптомов, в частности, повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Пандемия COVID-19

ЦОЗ напомнил, что при симптомах ОРВИ нужно в первую очередь позвонить семейному врачу.

"Если у вас нет семейного врача, заключить декларацию можно в удобное для вас время. Это бесплатно. Тел. информационно-справочной службы: 16-77", – сказано в сообщении.

Семейному врачу необходимо рассказать об истории путешествий и возможных контактах с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.

facebook.com/phc.org.ua

Необходимо срочно самоизолироваться, если:

вы близко контактировали с лицами, инфицированными COVID-19;

вы недавно вернулись из страны, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом (даже если нет симптомов).

Номер горячей линии Центра общественного здоровья Украины для консультации: 0-800-505-840.

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий считает, что осенью в Украине начнется вторая волна COVID-19.

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