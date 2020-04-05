Главная Новости
5 апреля • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Симптомы гриппа и коронавируса: в Минздраве сделали важное уточнение

5.2т
Читать материал на украинском

В течение эпидемического сезона в Украине еженедельно регистрируют более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, при том что их симптомы схожи с коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины. "Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", – подчеркнули эксперты.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пресс-служба отметила, что среди общих симптомов, в частности, повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

ЦОЗ напомнил, что при симптомах ОРВИ нужно в первую очередь позвонить семейному врачу.

"Если у вас нет семейного врача, заключить декларацию можно в удобное для вас время. Это бесплатно. Тел. информационно-справочной службы: 16-77", – сказано в сообщении.

Семейному врачу необходимо рассказать об истории путешествий и возможных контактах с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.

200 тыс. человек в неделю: в Минздраве сделали важное уточнение по коронавирусу

facebook.com/phc.org.ua

Необходимо срочно самоизолироваться, если:

  • вы близко контактировали с лицами, инфицированными COVID-19;

  • вы недавно вернулись из страны, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом (даже если нет симптомов).

Номер горячей линии Центра общественного здоровья Украины для консультации: 0-800-505-840.

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий считает, что осенью в Украине начнется вторая волна COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья вирус инфекция болезнь грипп и ОРВИ Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги