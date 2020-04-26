Симптомов не было: в Мариуполе 19 медиков подцепили COVID-19 на операции

В городе Мариуполь Донецкой области за сутки зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом, из них 19 – медики.

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Об этом в ходе брифинга сообщили председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко и директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник. Таким образом из 52 подтвержденных случаев коронавируса в Донецкой области 27 больных составляют медицинские работники.

"В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения", — сказал Кириленко.

Как отметил Колесник, медики заразились после операции, которую провели пациенту еще до появления симптомов коронавируса.

В Мариуполе за сутки коронавирусом заразились 19 врачей pixabay

"Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы провели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", — говорит Колесник.

Согласно его словам, болезнь у медработников проявляется в легкой форме, а часть из них даже остались в больнице, и оказывают помощь другим больным.

"Частично находятся на самоизоляции дома, потому что это все смены работы в этих двух отделениях, частично находятся в отделении. Врачи и медсестры остались на карантин в отделении, потому что больные продолжают находиться в отделении, и они нуждаются в медицинской помощи. Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, которые находятся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что у всех 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, быстрые тесты были отрицательные", — добавил Колесник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области в разгар пандемии коронавируса во время открытия супермаркета произошла массовая давка.

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