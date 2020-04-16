Симптомов не было: на Ривненщине от коронавируса умерла женщина

В селе Зозов Ривненской области от коронавируса COVID-19 скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.

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Смерть наступила утром 16 апреля, заявил глава Шпановского сельсовета Николай Столярчук, пишет "Рівне вечірне".

У всей семьи умершей обнаружен коронавирус, они находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

"У женщины были тяжелые заболевания – ишемическая болезнь сердца. Ее состояние до инфицирования коронавирусом было тяжелым: постоянные отеки, задышка. При этом симптомов COVID-19 у нее не было, никаких проявлений ОРВИ или даже температуры", – рассказал главный врач Ривненского районного центра первичной медико-санитарной помощи.

Хоронить ее будут согласно протоколу главного санитарного врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании умер 48-летний мужчина, который выздоровел от коронавируса COVID-19.

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