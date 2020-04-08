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8 апреля • обновлено в 11:37
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Симптомов не было: на Ривненщине медики массово заразились COVID-19

1.8т
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В Ривненской области за минувшие сутки 7 апреля коронавирусом COVID-19 заразились семь человек, среди них медики, у которых не было симптомов болезни.

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Об этом в Facebook сообщил глава Ривненской областной госадминистрации Виталий Коваль.

Зараженными оказались 48-летняя жительница Ривне и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка).

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"Медики, у которых обнаружен вирус, имеют бессимптомные признаки болезни. Исследования медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции", – сообщил Коваль.

При этом от COVID-19 уже поправляются двое пациентов. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Всего за время карантина в Ривненской области зафиксирован 51 случай COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ривне
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