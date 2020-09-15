Симферопольское водохранилище полностью высохло. Свежие фото экокатастрофы

В сети обнародовали новые фотографии Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму.

На снимках, которые обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", видно, что воды нет совсем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так выглядело Симферопольское водохранилище до аннексии. Twitter "КРЫМский бандеровец"

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – сказано в подписи к снимкам.

Симферопольское водохранилище полностью высохло. Twitter "КРЫМский бандеровец"

В то же время Россия пожаловалась в ООН, призвав Организацию вмешаться в ситуацию, чтобы Украина обеспечила захваченный ею полуостров водой.

В Симферопольском водохранилище иссякла вода. Twitter "КРЫМский бандеровец"

Пользователей сети возмутило это. Они сравнили такие требования с действиями вора, который украл автомобиль или телефон, а затем требует еще бензин или зарядное устройство.

Как сеть отреагировала на жалобу России в ООН по воде в Крыму. Twitter "10 апреля"

Реакция сети на обращение России в ООН.

В сети возмущены, что Россия захватила Крым, а теперь через ООН требует воды у Украины.

Пользователи сети возмутились из-за жалобы России на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фото, как в крымских водохранилищах, которые обмелели, выросла трава.