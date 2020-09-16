Симферопольское водохранилище полностью высохло. Свежие фото экокатастрофы

В сети обнародовали новые фотографии Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму.

На снимках, которые обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", видно, что воды нет совсем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – сказано в подписи к снимкам.

В то же время Россия пожаловалась в ООН, призвав Организацию вмешаться в ситуацию, чтобы Украина обеспечила захваченный ею полуостров водой.

Пользователей сети возмутило это. Они сравнили такие требования с действиями вора, который украл автомобиль или телефон, а затем требует еще бензин или зарядное устройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фото, как в крымских водохранилищах, которые обмелели, выросла трава.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал