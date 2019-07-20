"Сим" стал грузом-200: офицер ВСУ показал убитого террориста

В среду, 17 июля, был ликвидирован боевик так называемой "5-й омсбр" "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш, 1984 года рождения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото террориста.
Отмечается, что убитый служил в звании рядового и был пулеметчиком.
Погибший террорист
Диалог
Данные сайта "Миротворец"
Миротворец
Погибший террорист
Telegram Штирлиц-инфо
Погибший террорист
Telegram Штирлиц-инфо
Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.
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