"Сим" стал грузом-200: офицер ВСУ показал убитого террориста

В среду, 17 июля, был ликвидирован боевик так называемой "5-й омсбр" "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш, 1984 года рождения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото террориста.

Отмечается, что убитый служил в звании рядового и был пулеметчиком.

Погибший террорист Диалог

Данные сайта "Миротворец" Миротворец

Погибший террорист Telegram Штирлиц-инфо

Погибший террорист Telegram Штирлиц-инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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