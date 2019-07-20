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"Сим" стал грузом-200: офицер ВСУ показал убитого террориста

5.8т Читать материал на украинском

В среду, 17 июля, был ликвидирован боевик так называемой "5-й омсбр" "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш, 1984 года рождения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото террориста.

Отмечается, что убитый служил в звании рядового и был пулеметчиком.

Новости
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Погибший террорист

Погибший террорист

Диалог

Данные сайта "Миротворец"

Данные сайта "Миротворец"

Миротворец

Погибший террорист

Погибший террорист

Telegram Штирлиц-инфо

Погибший террорист

Погибший террорист

Telegram Штирлиц-инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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Тег
ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять украинец! 100% гражданская война! Ни одного россиянина за весь период!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Вечная память,Герой!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Только что пара свыней опять в блиндаже подорвалась, во время распития стекломоя.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Tapasenko 0leg, стекломой это чисто расейская тема))) Это что опять ваши набухались и здохли?! Бяда бяда))))))))
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