Новые правила: будут ли украинцы покупать SIM-карты по паспортам

В Украине уже не первый рассматривают вопрос начать продавать SIM-карты по паспортам. Теперь с такой инициативой выступил и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, он поддерживает введение регистрации мобильных карточек, из-за увеличения случаев мошенничества и постоянных сообщений анонимов о минировании метро и других объектов инфраструктуры.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В СБУ поддерживают идею продавать SIM-карты по паспортам.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, в котором была прописана подобная норма, но из-за возмущений украинцев проект был отозван.

Регистрация мобильного номера введена во многих цивилизованных странах, однако есть немало стран, где такая норма не применяется.

В Украине уже можно зарегистрировать свою "семерку" добровольно.

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Регистрация SIM-карт облегчит работу правоохранителей

В последнее время киевляне все чаще испытывают дискомфорт в связи с закрытием станций метро из-за анонимных сообщений о минировании. На проверку станций иногда идет по несколько часов, а вот найти псевдоминеров достаточно сложно.

В полиции сообщают, что большинство звонков и писем о "заминировании" киевского метрополитена поступают из России или неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. И все же немало звонков поступает и с территории Украины.

Кроме метрополитена, предметами для "минировании" становятся важные объекты инфраструктуры по всей Украине: железнодорожные вокзалы, мэрии, райсовета, телеканалы, офисы и т.д.

И вот именно продажа "симок" по паспортам, по мнению Баканова, значительно уменьшит количество телефонных "минеров".

"Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", – рассказал глава СБУ.

Иван Баканов

Законопроектов много, эффекта ноль

В действительности украинская власть пыталась ввести регистрацию мобильных карточек еще во времена президентства Виктора Януковича, но более серьезно этот вопрос встал в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Главным аргументом чиновников была и остается борьба с терроризмом.

За это время было разработано несколько законопроектов, и еще никто не был проголосован Верховной Радой. Последний подобный был отозван в начале сентября этого года.

Проект закона вызвал волну недовольства среди украинцев, в том числе людей и бизнес взволновала норма о продаже SIM-карт по паспорту, а также обязательная регистрация мобильных телефонов через номер IMEI в государственном реестре.

В новом проекте закона об электронных коммуникации №2264 все эти нормы были исключены. Хотя, не исключено, что до финального голосования в документе не появятся новые пункты.

В каких странах покупают SIM-карт с паспортами, а где это не нужно

Самая первая страна, которая упоминается сразу – Россия. Многие украинцы сравнивают возможное введение закона о покупке "симок" с паспортом, как тотальный контроль со стороны спецслужб, именно с соседней страной-агрессором.

Но в мире регистрация SIM-карт по паспорту введена почти в 100 странах, среди которых много прогрессивных стран, таких как Норвегия, Южная Корея, Польша, Германия, Бельгия, Франция и другие. Также обязательная регистрация введена в Индии, Таиланде, Бразилии, Перу, Беларуси и почти во всех европейских странах Африки.

Однако в разных странах правила на покупку действуют по-разному. Например, в некоторых странах Европы при оформлении длительного контракта попросят не просто паспорт, но и выписку из банка, фискальный код и документ, подтверждающий гражданство этого государства. Хотя в Германии можно приобрести карту без абонплаты где угодно, но впоследствии ее все равно нужно будет зарегистрировать.

В Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и Индии для оформления карты от покупателя требовать паспорт или его копию.

Не нужно регистрировать карточки в странах Балтии, Скандинавии, Португалия и ряда других стран. В США и Канаде можно свободно купить SIM-карту, и не одну. Власти стран объясняет это тем, что эффективность подобных мер не доказана, к тому же на это пойдут дополнительные расходы из бюджета.

Надо, или не надо регистрировать "симки"

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич объяснил OBOZREVATEL, в чем же плюсы при покупке SIM-карты с паспортом, и почему это не нужно урегулировать законодательно.

По его словам, на сегодняшний день номера мобильной связи очень широко используются, как идентификатор человека на различных цифровых сервисах, в банках и тому подобное. Мошенникам очень просто перерегистрировать персонифицированный номер на другого человека для контроля над тем же банковскими счетами, или страниц в социальных сетях.

"Чтобы предотвратить это, необходима персонификация номера, чтобы оператор знал человека, который является законным пользователем этого номера, и при любых операциях с ним мог запросить необходимую информацию и убедиться, что это тот самый человек", – сказал он.

Однако, Химич не считает нужным, регулировать подобную инициативную на законодательном уровне, так как любой человек сейчас может добровольно зарегистрировать свой номер.

"Дальше начинается скользкая зона. Операторы сотовой связи заинтересованы в том, чтобы собрать больше информации о своих клиентах. Эту информацию они используют как в своих потребностях, так и предоставляя разнообразные маркетинговые услуги. Это интерес коммерческих структур, а не общественный", – объясняет эксперт рынка телекоммуникаций.

Еще один важный вопрос, который беспокоит украинцев – защита персональных данных.

"Правоохранительные органы продемонстрировали свою неспособность защищать персональную информацию граждан. Эти данные не случайно относятся к тем, которые нуждаются в специальной защите от государства. К сожалению, случаев мошенничества, когда преступники могут завладеть подобными базам у нас не мало", – говорит Химич, добавляя, что украинцы потеряли доверие к правоохранительным органам, и не хотят предоставлять им дополнительные полномочия.

Что же касается сферы безопасности, о чем говорил Баканов, в этом случае эксперт рынка связи считает, что для работы спецслужб вполне достаточно и уже имеющихся возможностей.

"Когда речь идет про совершенно реальные массовые распространения посягательств, которые имеют все признаки диверсии или саботажа, та же СБУ просто делает вид, что ее это не касается. Поэтому я считаю, что это просто повод объяснить, почему СБУ не может выполнять свою работу. У них хватает полномочий для выполнения своих обязанностей и без регистрации "симок", – заявил он.

Резюмируя, Химич добавил, что в Украине больше 40 млн неперсонифицированных мобильных карточек, которые необходимо обработать, что займет много времени и средств из бюджета: "И тут возникает вопрос, действительно ли это так актуально", – сказал он.

Итак, если человек желает зарегистрировать свой номер, тем самым обезопасить себя от атак мошенников, это можно сделать обратившись за деталями к оператору. Функция регистрации доступна в Украине уже несколько лет. А с вопросами безопасности, как писалось выше, многие страны не считают нужным вводить подобные нормы из-за недоказанной эффективности.

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