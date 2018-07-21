"Армия на границе": генерал заявил о подготовке России к наступлению

У России есть все силы и средства не только для эскалации конфликта на Донбассе, но и для полномасштабного наступления на Украину, но его пока сдерживает один фактор.

"Если это не Песков заявил, а Путин, то учитывая всю ситуацию, он понял, что мы не идем ни на какие переговоры, мы не идем на послабление ситуации на Донбассе, и я думаю, что в его словах может быть большая доля реальности. Как правило, если он о чем-то говорит, предупреждает, то он выполняет, к сожалению", – сказал в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Генерал уверен, в "Л/ДНР" вполне достаточно сил и вооружения для нагнетания военной обстановки на Донбассе.

"Что касается полномасштабного наступления, не уверен, что он может пойти на это, хотя возможности у него тоже есть. Это обосновывается тем, что на границе стоят порядка от 40 до 60 тыс. военных. Плюс формируется возле Ростова несколько дивизий, может она и не доукомплектована, и на сегодня не готова к совершению наступления, но сосредоточение таких сил там находится не просто так", - считает Уманец.

Единственным сдерживающим фактором для Путина, как считает военный, являются президентские выборы в Украине в 2019 году.

"Я думаю, что в данный момент от Путина можно всего ожидать, единственный сдерживающий фактор, в какой-то степени, это выборы украинского президента в 2019 году. Путин может не пойти на масштабную эскалацию и подождать, чем же у нас закончатся выборы. А уже по их результатам он будет определяться окончательно", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, обострения ситуации на Донбассе можно ожидать в августе-сентябре, когда в России закончится чемпионат мира по футболу.