Силовой обыск Музея Гончара был незаконным: адвокат Порошенко показал постановление суда

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что силовой обыск Музея Гончара 26 мая был незаконным.

Как он сообщил журналистам под стенами ГБР, Печерский суд отказал следователям ГБР в ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск. Постановление было вынесено 27 июня в 20:20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно. Кодекс требует, что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум", – пояснил адвокат.

Он пояснил, что, если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска и вся информация, полученная в соответствии с обыском, и доказательства признаются недопустимыми.

"Эти "брех-шталмейстеры" с ГБР все время показывают какие-то "видосики", делают какие-то брифинги. У них целая пресс-служба, но они почему-то молчат. 27 мая 2020 постановлением именем Украины следственный судья Печерского районного суда Пидпалый, рассмотрев в заседании в ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления провозгласить 27 мая 2020 в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит как рыба", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что, несмотря на то, что уже 27 мая было понятно, что обыск незаконный, за музеем продолжают следить за средства налогоплательщиков.

"Здесь на средства налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанное на пресс-конференции главы государства – это печально" – резюмировал Головань.

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