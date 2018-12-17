Силовое противостояние: раскрыт план России по защите УПЦ МП

Представители УПЦ МП получили указание от ФСБ применить мобильные силовые группы для недопущения перехода мирян и священнослужителей в единую автокефальную православную церковь Украины.

Об этом сообщает Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины в Facebook со ссылкой на обращения капелланов.

"В Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины поступило несколько обращений от военных священников (капелланов), которые находятся на должностях в различных регионах Украины о том, что представители РПЦ в Украине через уполномоченных за работу с ФСБ РФ получили указание применять ранее сформированные мобильные силовые группы, основной задачей которых является ликвидировать желание добровольного изменения конфессиональной принадлежности мирян и священнослужителей Московского Патриархата в Украине на Православную Церковь Украины", – сказано в сообщении.

Уточняется, что под руководством представителей ФСБ РФ был сформирован при каждой епархии УПЦ МП "отдел правового обеспечения имущественных прав", который состоит из специалиста в области права и нескольких мужчин спортивного телосложения.

Синод УПЦ МП

"Сущность плана РПЦ в Украине на сейчас заключается в том, что как только общество определенного поселка принимает решение отойти от Московского Патриархата в Украине и присоединиться к Православной Церкви Украины во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, то в соответствующий населенный пункт выезжает группа "обеспечения имущественных прав", которая должна "заниматься" вопросами физического контроля над храмом. Фактически формируется чрезвычайно опасная конъюнктура, когда РПЦ в Украине желает сделать из верующих и священников своих крепостных", – отметили в заявлении.

По данным ведомства, представители Православной Церкви Украины неоднократно обращали внимание общества на то, что силовая смена конфессиональной принадлежности – это не путь православного христианина.

Петр Порошенко и Епифаний Пресс-служба президента Украины

"Поэтому мы надеемся, что РПЦ в Украине откажется от планов силового давления и захвата храмов общин, которые решили присоединиться к Православной Церкви Украины. Призываем всех военных священников (капелланов) Украины совершать свою пастырскую деятельность на принципах взаимоуважения любви, взаимопонимания и терпимости и не поддаваться на провокационные действия РПЦ в Украине и быть готовыми отстоять конституционное право свободы вероисповедания и свободного выбора конфессиональной принадлежности", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

В Московском патриархате не обрадовались результатам Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю". Более того 17 декабря митрополит РПЦ в Украине Онуфрий собрал экстренное заседание Синода УПЦ МП, где священнослужители, которые пришли на объединительный Собор, были лишены епархий.

Стоит отметить, что депутаты призвали Верховную Раду рассмотреть законопроекты о переименовании УПЦ МП.