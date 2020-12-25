Сильный ветер, но солнечно: синоптик дала прогноз на выходные в Украине

26-27 декабря активные атмосферные фронты постепенно оставлять территорию Украины.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, в субботу в южной части, на Востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки и налипание мокрого снега. А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"В воскресенье на смену влажным фронтам к нам придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит облака и даже можно будет любоваться солнцем (если туман не помешает)", – отметила она.

Ветер ожидается порывистый и некомфортный, сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины около нуля, на юге традиционно теплее, +3...+7 градусов.

В Киеве 26-27 декабря существенных осадков не ожидается, а в воскресенье даже будет солнечно. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине 25 декабря дождливая и снежная, осадки накроют территорию всей страны.