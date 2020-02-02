Главная Новости
2 февраля • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Сильный ветер и лавины снега: спасатели предупредили о погодной опасности в Украине

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Граждан предупредили, что значительные порывы ветра будут наблюдаться на территории страны до конца дня 2 февраля. А на высокогорье Карпат опасность представят снегопады, метели, а также сильное повышение уровня воды.

Из-за этого по стране объявлен высший уровень опасности – первый. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу Укргидрометцентра, днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Украине объявлен высший уровень опасности – первый

В Украине объявлен высший уровень опасности – первый

При этом, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковсщины в этот день сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме этого, добавили в ГосЧС, из-за оттепели и осадков 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1 м по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась на 8:00 31 января.

"На горных притоках Днестра и Прута ожидается ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий", – предупредили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, из-за отсутствия снега в Украине могут обмелеть реки, а южные территории и Полесья – превратиться в пустыню.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода снегопад ГосЧС Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги