Сильный ветер и лавины снега: спасатели предупредили о погодной опасности в Украине

В Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Граждан предупредили, что значительные порывы ветра будут наблюдаться на территории страны до конца дня 2 февраля. А на высокогорье Карпат опасность представят снегопады, метели, а также сильное повышение уровня воды.

Из-за этого по стране объявлен высший уровень опасности – первый. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу Укргидрометцентра, днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Украине объявлен высший уровень опасности – первый

При этом, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковсщины в этот день сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме этого, добавили в ГосЧС, из-за оттепели и осадков 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1 м по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась на 8:00 31 января.

"На горных притоках Днестра и Прута ожидается ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий", – предупредили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, из-за отсутствия снега в Украине могут обмелеть реки, а южные территории и Полесья – превратиться в пустыню.

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