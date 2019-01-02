Сильный снег и ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине в среду, 2 января, ухудшится. По всей стране увеличится количество осадков и усилится ветер, а средняя температура воздуха составит -1... +1.

По прогнозу Укргидрометцентра, холоднее всего будет в Луганской области. Температура воздуха будет от -1 до -3 градусов мороза. При этом теплее традиционно будет в Крыму. Днем синоптики обещают от +5 до +7 градусов тепла.

Почти по всей территории страны пройдет мокрый снег или дождь. Исключение составит лишь юг и Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская область.

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород — 0... + 2, Львов — -1... +1, Ивано-Франковск — -1... +1, Тернополь — 0... +2, Черновцы — 0... +2, Хмельницкий — 0... +2, Луцк — -1... +1, Ривне — 0... +2, Житомир — 0... +2, Винница — 0... +2, Одесса — 0... +2, Николаев — +1 ... +3, Херсон — +1... +3, Симферополь — +5... +7, Кропивницкий — 0... +2, Черкассы — 0... +2, Чернигов — 0... +2, Сумы — -1... +1, Полтава — -1... +1, Днепр — -1... +1, Запорожье — 0... +2, Донецк — -1... +1, Луганск — -1…-3, Харьков — -1... +1, Киев — -1... +1.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в среду, 2 января, в Украину придет циклон с атмосферными фронтами и принесет осадки.