Сильный шторм и 20 см снега: спасатели предупредили о погодной опасности 6 областей Украины

В результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается значительное осложнение погодных условий.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели уточнили, что 3 января на дорогах страны, кроме юга, будет гололедица, в западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Метель РИА

Днем 4 января ожидается выпадение значительного количества снега, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье сильный шторм - ветер 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Прогнозируется прирост снежного покрова на 15-20 сантиметров.

Прогноз на 4 января Укргидрометцентр

ГосЧС обещает в течение ночи 5 января ослабление, а в субботу днем прекращение осадков и явлений.

"Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый).Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли", - уточняют спасатели.

Прогноз на 5 января Укргидрометцентр

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января в Украине будет облачно, температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. Ожидается небольшой, ночью в западных и восточных областях – умеренный снег, в западных областях - метели.

В пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.