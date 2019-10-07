Сильные заморозки: в Украине резко ухудшится погода

В Украину 7-9 октября придет настоящая зима. Температура воздуха снизится ниже 0 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Заморозки ожидаются не только на почве, но и в воздухе.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0… -5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0… -6°", – говорится в сообщении.

Ночью 7-9 октября по Киеву ожидаются сильные заморозки в воздухе 0… -3°.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили о морозах в Украине. В понедельник ожидается до -3 градусов.

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