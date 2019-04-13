Сильные заморозки и дожди: украинцев ждет серьезное похолодание

В Украине ожидается резкое похолодание, весенняя погода отступит.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Гидрометцентр. В воскресенье, 14 апреля, в Киеве прогнозируют облачную погоду, без осадков, заморозки на поверхности почвы до -5, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов, а днем от +7 до +9 градусов.

"На западе Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0...-3, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +7...+12 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2...-3 градуса, днем +1...+6 градусов. В Моршине и Трускавце ночью -1...+1 градус, днем +10...+12 градусов, в Сваляве ночью -1...+1 градус, днем +13...+15 градусов", - сказано в сообщении.

В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, с заморозками на поверхности почвы 0...-5, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +11...+16 градусов, в Черкасской и Полтавской областях +9...+14 градусов.

"На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +12...+18 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +11...+17 градусов, в Херсонской и Запорожской областях до +18", - рассказали синоптики.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 13-го по 14 апреля прогнозируются субкомфортные погодные условия, которые могут быть опасными для здоровья людей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram