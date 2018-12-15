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Сильные снегопады и дожди: появился прогноз погоды на последний день недели

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В воскресенье, 16 декабря, на западе Украины ожидаются снегопады, в остальных регионах — переменная облачность.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков Укргидрометцентра. При этом средняя температура ночью составит от -5 до -7, днем — от -3 до -5 градусов.

Так, в Волынской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях прогнозируют осадки в виде снега. Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов днем. В Закарпатской области, где будет относительно теплее (от +2 до +4 градусов) пройдет снег с дождем.

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Сильные снегопады и дожди: появился прогноз погоды на последний день недели

meteo.gov.ua

На востоке страны — переменная облачность, днем от -1 до -3, ночью похолодает до -7. В центральном и северном регионах дневная температура воздуха от -3 до -5 градусов.

На юге морозы будут не такими сильными (от 0 до -2), в Крыму и вовсе ожидается плюсовая температура (от +2 до +4 градусов выше нуля).

В Киеве в последний день недели пройдет без осадков, однако с морозами — температура воздуха днем от -3 до -5 градусов.

Сильные снегопады и дожди: появился прогноз погоды на последний день недели

meteo.gov.ua

Иллюстрация

Иллюстрация

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале рабочей недели отступит циклон, который принес снежные бури в некоторых областях.

По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодыПогода в Киеве
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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