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Сильные осадки и шквальный ветер: синоптики дали прогноз по Украине 

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В Украине 22 декабря в восточных областях, Приазовье и западной части ожидается мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и в Карпатах - сильные осадки, в северных, центральных и восточных областях местами гололед, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Сильные осадки и шквальный ветер: синоптики дали прогноз по Украине 

Температура ночью составит 1-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла; в западной и южной части ночью около 0, днем 3-8 тепла.

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При этом на курортах Египта сохраняется тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе днем будет до +21° и солнечно.В Хургаде немного холоднее — до +20, но также без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали, что в Украине до конца текущей недели, с 21 по 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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