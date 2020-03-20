В субботу, 21 марта, в Украине ожидается резкое похолодание и обильные осадки. Солнечная погода порадует только восток страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ухудшение погодных условий будет вызвано антициклоном Юрген.

В среднем температура по стране составит от 3 до 13 градусов тепла днем, а ночью – от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.

Все регионы накроют дожди. Без осадков обойдется только в Донецкой и Харьковской областях.

На западе ожидается сильный дождь с мокрым снегом и температурный максимум +6.

Теплее всего будет в Херсонской области – там прогнозируют +13. В остальных южных областях до +11.

На севере и в центре – дожди и до +10.

Сильные дожди и снег: на Украину обрушится антициклон minsknews.by

Так, в Запорожской и Херсонской областях днем ожидается дождь, а во всех остальных регионах – сильный дождь и днем, и ночью.

В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской области – будет дождливо и до +10. В Днепропетровской – столбики термометра покажут +11.

Все западные области ожидают дожди со снегом. Ночью температура воздуха составит +3, днем до +6.

Погода в Украине 21 марта Скриншот

На севере страны – в Черниговской и Сумской областях – будет +7 с дождем и мокрым снегом.

В Киеве 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 3 до 7 градусов, ночью – от 3 до 5.

Погода в Киеве 21 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.

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