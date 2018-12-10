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Сильнейший ветер и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

8.4тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 10 декабря, ожидаются сложные погодные условия — сильные порывы ветра и плохая видимость из-за тумана.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Так утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях будет туман, видимость составит всего 200-500 м.

Кроме того, в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.

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Сильнейший ветер и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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