Сильнейший ветер и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 10 декабря, ожидаются сложные погодные условия — сильные порывы ветра и плохая видимость из-за тумана.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Так утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях будет туман, видимость составит всего 200-500 м.

Кроме того, в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине.