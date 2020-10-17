Украину накроют сильные магнитные бури, пик придется на день выборов
В период с 21 по 29 октября на Землю обрушатся мощные магнитные бури.
Так, согласно прогнозу специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера нашей планеты будет возбужденной уже 20 октября, а 21 числа начнется магнитный шторм.
Самый мощный его удар ожидается 25 октября, в день местных выборов в Украине, после чего еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.
Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность звезды стала расти.
Более всего подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди. У них могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, скачки давления, упадок сил, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, бессонница, боль в суставах, депрессия и другие.
Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:
8-часовой здоровый сон;
частые прогулки, но не на открытом солнце;
выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;
контрастный душ;
пить не менее двух литров воды в день;
пить травяной чай;
не пить кофе;
не есть острую и жирную пищу;
делать дыхательную гимнастику;
исключить стрессовые ситуации;
отказаться от курения и алкоголя.
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